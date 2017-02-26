 ''Onlarsız olmuyor'' – Fotomaç – 26 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''Onlarsız olmuyor''

    ''Onlarsız olmuyor''

    Tribünlerin ceza nedeniyle boş olması 'ın hedefindeydi: Seyircisiz futbol çok yavan oluyor. Oyuncuların ateşlenmesi ve daha tempolu maçlar için onlar olmalı Skoru değiştirecek pozisyonlar bulmamıza rağmen sahadan da beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın 90 dakika sonunda ilk sözleri taraftarlarla ilgili oldu. Konyaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi taraftarların yer almadığı karşılaşmanın çok yavan geçtiğini belirten Yanal, "Oyuncuların ateşlenmesi, maçların daha tempolu olmasının seyirciyle alakalı olduğunu düşünüyorum" dedi. Her iki takımın da kazanmayı düşündüğü bir karşılaşma oynandığını kaydeden tecrübeli hoca, "Takımımın oyunu çok iyi değildi. Orta alanda da çok top kaybıyla oynadık. Bir değişikle bunu kontrol etmeye başladık. Skoru değiştirecek pozisyonlar da bulduk. Ancak bir puanla sahadan ayrıldık. Her iki takım için hayırlısı oldu" diye konuştu.

    HER ZAMANKİ ONUR!
    Kaleci Onur ile Olcay'ın performansına da değinen Yanal, "Onur'un her maçtaki performansı. Bu sezon başında yükselen performansı var. Olcay oyun ritmini kaybetmişti. Beşiktaş'ta son zamanda oynayamıyordu. Oyundaki ritmi sürekli artıyor. Cezalılar, sakatlar, kadro değişimi başlıyor. Önümüzdeki maçlarda da neler yapabileceğimizi görüyoruz" açıklamasını yaptı.

    61 HEDEFİ ERTELENDİ
    Trabzonspor'la çıktığı 127 resmi karşılaşmada 60 galibiyet alan teknik direktör , dün akşam hedeflediği rakama ulaşamadı. Atiker Konyaspor mücadelesi öncesi 3 puanı planlayan Ersun Yanal, bordo- mavililerin başında Trabzon'un plaka numarası olan 61. galibiyetine ulaşmanın hesaplarını yapıyordu. Karadeniz temsilcisi, Konya deplasmanından beraberlikle ayrılırken, başarılı teknik adamın hedefi geçen haftadan sonra bir kez daha tutmadı. Bu arada tecrübeli hoca, Fırtına ile çıktığı resmi müsabakalarda 28 beraberlik elde ederken, 39 da mağlubiyet aldı.

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Onlarsız olmuyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.