''Onlarsız olmuyor''
Tribünlerin ceza nedeniyle boş olması Ersun Yanal'ın hedefindeydi: Seyircisiz futbol çok yavan oluyor. Oyuncuların ateşlenmesi ve daha tempolu maçlar için onlar olmalı Skoru değiştirecek pozisyonlar bulmamıza rağmen sahadan da beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın 90 dakika sonunda ilk sözleri taraftarlarla ilgili oldu. Konyaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi taraftarların yer almadığı karşılaşmanın çok yavan geçtiğini belirten Yanal, "Oyuncuların ateşlenmesi, maçların daha tempolu olmasının seyirciyle alakalı olduğunu düşünüyorum" dedi. Her iki takımın da kazanmayı düşündüğü bir karşılaşma oynandığını kaydeden tecrübeli hoca, "Takımımın oyunu çok iyi değildi. Orta alanda da çok top kaybıyla oynadık. Bir değişikle bunu kontrol etmeye başladık. Skoru değiştirecek pozisyonlar da bulduk. Ancak bir puanla sahadan ayrıldık. Her iki takım için hayırlısı oldu" diye konuştu.
HER ZAMANKİ ONUR!
Kaleci Onur ile Olcay'ın performansına da değinen Yanal, "Onur'un her maçtaki performansı. Bu sezon başında yükselen performansı var. Olcay oyun ritmini kaybetmişti. Beşiktaş'ta son zamanda oynayamıyordu. Oyundaki ritmi sürekli artıyor. Cezalılar, sakatlar, kadro değişimi başlıyor. Önümüzdeki maçlarda da neler yapabileceğimizi görüyoruz" açıklamasını yaptı.
61 HEDEFİ ERTELENDİ
Trabzonspor'la çıktığı 127 resmi karşılaşmada 60 galibiyet alan teknik direktör Ersun Yanal, dün akşam hedeflediği rakama ulaşamadı. Atiker Konyaspor mücadelesi öncesi 3 puanı planlayan Ersun Yanal, bordo- mavililerin başında Trabzon'un plaka numarası olan 61. galibiyetine ulaşmanın hesaplarını yapıyordu. Karadeniz temsilcisi, Konya deplasmanından beraberlikle ayrılırken, başarılı teknik adamın hedefi geçen haftadan sonra bir kez daha tutmadı. Bu arada tecrübeli hoca, Fırtına ile çıktığı resmi müsabakalarda 28 beraberlik elde ederken, 39 da mağlubiyet aldı.
HER ZAMANKİ ONUR!
Kaleci Onur ile Olcay'ın performansına da değinen Yanal, "Onur'un her maçtaki performansı. Bu sezon başında yükselen performansı var. Olcay oyun ritmini kaybetmişti. Beşiktaş'ta son zamanda oynayamıyordu. Oyundaki ritmi sürekli artıyor. Cezalılar, sakatlar, kadro değişimi başlıyor. Önümüzdeki maçlarda da neler yapabileceğimizi görüyoruz" açıklamasını yaptı.
61 HEDEFİ ERTELENDİ
Trabzonspor'la çıktığı 127 resmi karşılaşmada 60 galibiyet alan teknik direktör Ersun Yanal, dün akşam hedeflediği rakama ulaşamadı. Atiker Konyaspor mücadelesi öncesi 3 puanı planlayan Ersun Yanal, bordo- mavililerin başında Trabzon'un plaka numarası olan 61. galibiyetine ulaşmanın hesaplarını yapıyordu. Karadeniz temsilcisi, Konya deplasmanından beraberlikle ayrılırken, başarılı teknik adamın hedefi geçen haftadan sonra bir kez daha tutmadı. Bu arada tecrübeli hoca, Fırtına ile çıktığı resmi müsabakalarda 28 beraberlik elde ederken, 39 da mağlubiyet aldı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
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