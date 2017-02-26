Medjani’den ilk 11 siftahı
Teknik direktör Ersun Yanal, Konyaspor maçına beklenen kadroyu çıkardı.
Sakatlığı bulunan Durica'nın yerine stoperde Mustafa Akbaş'a görev veren Yanal, kart cezalısı olan Okay'ın yokluğunda ise Medjani'yi sahaya sürdü. Devre arasında yeniden transfer edilen Medjani, ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı. Yeni transferler sonrası yedek kalan Mustafa Akbaş da 4 hafta sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Akbaş 45'te kenara alındı.
İLK YARIDA DOMİNE EDEMEDİK
Medjani ilk yarıda kötü oynadıklarını söyledi. Cezayirli yıldız, "Maçı domine edemedik. 2. yarı futbolumuzu değiştirdik. Sonuç olarak 1-0'dan geri döndük" dedi.
İLK YARIDA DOMİNE EDEMEDİK
Medjani ilk yarıda kötü oynadıklarını söyledi. Cezayirli yıldız, "Maçı domine edemedik. 2. yarı futbolumuzu değiştirdik. Sonuç olarak 1-0'dan geri döndük" dedi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Medjani’den ilk 11 siftahı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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