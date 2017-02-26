 Medjani’den ilk 11 siftahı – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    ’den ilk 11 siftahı

    Medjani’den ilk 11 siftahı

    Teknik direktör , Konyaspor maçına beklenen kadroyu çıkardı.

    Sakatlığı bulunan Durica'nın yerine stoperde Mustafa Akbaş'a görev veren Yanal, kart cezalısı olan Okay'ın yokluğunda ise 'yi sahaya sürdü. Devre arasında yeniden transfer edilen Medjani, ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı. Yeni transferler sonrası yedek kalan Mustafa Akbaş da 4 hafta sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Akbaş 45'te kenara alındı.

    İLK YARIDA DOMİNE EDEMEDİK
    Medjani ilk yarıda kötü oynadıklarını söyledi. Cezayirli yıldız, "Maçı domine edemedik. 2. yarı futbolumuzu değiştirdik. Sonuç olarak 1-0'dan geri döndük" dedi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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