 Konya’ya ret – Fotomaç – 26 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Konya’ya ret

    Konya’ya ret

    , yemek davetini geri çevirdi.

    Bordo-mavili kulübün Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu, maç öncesinde ev sahibi takım yönetim kurulunun yemek davetini geri çevirdi. İlk etapta açıklanan bilet fiyatların 900 TL olarak belirlenmesinden dolayı böyle bir karar alan yönetimin kararı taraftarlar tarafından da büyük beğeni topladı. Konya, gelen tepkiler üzerine biletleri 120 TL'ye indirmişti. Trabzonspor Yönetim Kurulu ise sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan Konyaspor maçı öncesi yeşil-beyazlı kulübün yöneticilerin bir restorantta konuk etmişti.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konya’ya ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.