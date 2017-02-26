Konya’ya ret
Trabzonspor, yemek davetini geri çevirdi.
Bordo-mavili kulübün Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu, maç öncesinde ev sahibi takım yönetim kurulunun yemek davetini geri çevirdi. İlk etapta açıklanan bilet fiyatların 900 TL olarak belirlenmesinden dolayı böyle bir karar alan yönetimin kararı taraftarlar tarafından da büyük beğeni topladı. Konya, gelen tepkiler üzerine biletleri 120 TL'ye indirmişti. Trabzonspor Yönetim Kurulu ise sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan Konyaspor maçı öncesi yeşil-beyazlı kulübün yöneticilerin bir restorantta konuk etmişti.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Konya’ya ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.