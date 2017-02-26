Konya’ya ret

Trabzonspor, yemek davetini geri çevirdi.

Bordo-mavili kulübün Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu, maç öncesinde ev sahibi takım yönetim kurulunun yemek davetini geri çevirdi. İlk etapta açıklanan bilet fiyatların 900 TL olarak belirlenmesinden dolayı böyle bir karar alan yönetimin kararı taraftarlar tarafından da büyük beğeni topladı. Konya, gelen tepkiler üzerine biletleri 120 TL'ye indirmişti. Trabzonspor Yönetim Kurulu ise sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan Konyaspor maçı öncesi yeşil-beyazlı kulübün yöneticilerin bir restorantta konuk etmişti.