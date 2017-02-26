Efsane Avni Aker’in vedasına yoğun ilgi
Trabzonspor'un efsane isimleri, dönemin ve günümüzün önemli futbol adamlarıyla "Efsane, Avni Aker'e Veda" belgeselinin galası, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belgeselin İstanbul galasına Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile eski yönetici ve futbolcular, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Efsane Avni Aker’in vedasına yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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