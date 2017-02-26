 Efsane Avni Aker’in vedasına yoğun ilgi – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Efsane Avni Aker’in vedasına yoğun ilgi

    Efsane Avni Aker’in vedasına yoğun ilgi
    'un efsane isimleri, dönemin ve günümüzün önemli futbol adamlarıyla "Efsane, Avni Aker'e Veda" belgeselinin galası, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belgeselin İstanbul galasına Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile eski yönetici ve futbolcular, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:04
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