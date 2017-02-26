 Dev ekran kuruldu – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Dev ekran kuruldu

    Dev ekran kuruldu
    Antalya karşılaşmasındaki olaylar nedeniyle PFDK'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alan Konyaspor'da taraftarlar, maçı tribünden izleyemedi. Yeşil-beyazlılar, takımlarına destek vermek için stadın dışına kurulan dev ekranlarda maçı seyretti. Soğuk hava nedeniyle ateş yaktılar.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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