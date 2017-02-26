 Bu adam bir harika – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Bu adam bir harika

    Bu adam bir harika

    , formasıyla şovuna devam ediyor. Yıldız futbolcu, dün akşam da işbaşındaydı, asistiyle bir puanı kurtardı.

    fırtınası devam ediyor... Trabzon'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, Konya deplasmanında da öne çıkan isimdi. Rodallega'nın attığı beraberlik golünde asisti yapan 29 yaşındaki futbolcu, takımının bir puanı kurtarmasında başrolü oynadı. Bordo-mavili formayla ligde 6 maça çıkan Olcay, 3 kez rakip fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı. Olcay ikinci yarıda katıldığı Trabzon'da kısa sürede en fazla asist yapan oyuncu olarak da ilk sırayı aldı. 90 dakika sonunda kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Olcay, "Galibiyeti kaçırdık" ifadesini kullandı.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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