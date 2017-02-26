Bu adam bir harika
Olcay Şahan, Trabzonspor formasıyla şovuna devam ediyor. Yıldız futbolcu, dün akşam da işbaşındaydı, asistiyle bir puanı kurtardı.
Olcay Şahan fırtınası devam ediyor... Trabzon'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, Konya deplasmanında da öne çıkan isimdi. Rodallega'nın attığı beraberlik golünde asisti yapan 29 yaşındaki futbolcu, takımının bir puanı kurtarmasında başrolü oynadı. Bordo-mavili formayla ligde 6 maça çıkan Olcay, 3 kez rakip fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı. Olcay ikinci yarıda katıldığı Trabzon'da kısa sürede en fazla asist yapan oyuncu olarak da ilk sırayı aldı. 90 dakika sonunda kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Olcay, "Galibiyeti kaçırdık" ifadesini kullandı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Bu adam bir harika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.