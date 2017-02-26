Başbakan’dan Trabzon mesajı!
Başbakan Binali Yıldırım dün 'Halk Oylaması' kampanyası için gittiği Ankara'da, "Bize her yer Trabzon" dedi. Ankara Arena'da binlerce vatandaşa yaptığı konuşma öncesi kendisini karşılayan Trabzonspor taraftarlarının verdiği atkıyı açan Binali Yıldırım, renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile balkon konuşması sırasında açtığı, 'Bize her yer Trabzon' yazılı atkıyı otobüse astı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Başbakan’dan Trabzon mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.