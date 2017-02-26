 Başbakan’dan Trabzon mesajı! – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Başbakan’dan mesajı!

    Başbakan’dan Trabzon mesajı!
    Başbakan dün 'Halk Oylaması' kampanyası için gittiği Ankara'da, "Bize her yer Trabzon" dedi. Ankara Arena'da binlerce vatandaşa yaptığı konuşma öncesi kendisini karşılayan Trabzonspor taraftarlarının verdiği atkıyı açan Binali Yıldırım, renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile balkon konuşması sırasında açtığı, 'Bize her yer Trabzon' yazılı atkıyı otobüse astı.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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