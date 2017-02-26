''2010-11 şampiyonuyuz''
Başkan Muharrem Usta, “6. şampiyonluğumuzda ben üniversitedeydim. Yedinci şampiyonluk bizim için çok önemli. Ondan hiç vazgeçmedik. Alem ne derse desin 2010-11 sezonu şampiyonu biziz” dedi.
Başkan Muharrem Usta, Efsane, Avni Aker'e Veda belgeselinin galasında önemli açıklamalar yaptı. Süper Lig'in ikinci yarısındaki çıkışını da değerlendiren Usta, "Bu bir yolculuk. Kulüp olarak zor şartlardan geçiyoruz. Gittikçe üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. İkinci devrede bunu göstermeye başladık. İnişli çıkışlı dönemlerimiz olacaktır. Nerede eksiğimiz var göreceğiz ama takım olma yolunda ilerliyoruz. Umutluyuz. Bütün hazırlığımız gelecek sene için. Gelecek sezon ciddi bir Trabzonspor göreceğiz. Başarılı dönemlerimizi tekrar hatırlatan bir Trabzonspor olsun istiyoruz. Bunun da olacağına inanıyorum" diye konuştu.
7 LİG KUPAMIZ VAR
Bordo-mavililerin 6. şampiyonluğunu kazandığı 1983- 1984 sezonunda üniversite öğrencisi olduğunu hatırlatan Usta, "Üniversitede gittiğim yıl 6. şampiyonluğumuzdu. Yedinci şampiyonluk bizim için çok önemli. Ondan hiç vazgeçmedik. Alem ne derse desin biz şampiyonuz" ifadesini kullandı.
7 LİG KUPAMIZ VAR
Bordo-mavililerin 6. şampiyonluğunu kazandığı 1983- 1984 sezonunda üniversite öğrencisi olduğunu hatırlatan Usta, "Üniversitede gittiğim yıl 6. şampiyonluğumuzdu. Yedinci şampiyonluk bizim için çok önemli. Ondan hiç vazgeçmedik. Alem ne derse desin biz şampiyonuz" ifadesini kullandı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
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