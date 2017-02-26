 ''2010-11 şampiyonuyuz'' – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    ''2010-11 şampiyonuyuz''

    ''2010-11 şampiyonuyuz''

    Başkan , “6. şampiyonluğumuzda ben üniversitedeydim. Yedinci şampiyonluk bizim için çok önemli. Ondan hiç vazgeçmedik. Alem ne derse desin 2010-11 sezonu şampiyonu biziz” dedi.

    Başkan , Efsane, Avni Aker'e Veda belgeselinin galasında önemli açıklamalar yaptı. Süper Lig'in ikinci yarısındaki çıkışını da değerlendiren Usta, "Bu bir yolculuk. Kulüp olarak zor şartlardan geçiyoruz. Gittikçe üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. İkinci devrede bunu göstermeye başladık. İnişli çıkışlı dönemlerimiz olacaktır. Nerede eksiğimiz var göreceğiz ama takım olma yolunda ilerliyoruz. Umutluyuz. Bütün hazırlığımız gelecek sene için. Gelecek sezon ciddi bir göreceğiz. Başarılı dönemlerimizi tekrar hatırlatan bir Trabzonspor olsun istiyoruz. Bunun da olacağına inanıyorum" diye konuştu.

    7 LİG KUPAMIZ VAR
    Bordo-mavililerin 6. şampiyonluğunu kazandığı 1983- 1984 sezonunda üniversite öğrencisi olduğunu hatırlatan Usta, "Üniversitede gittiğim yıl 6. şampiyonluğumuzdu. Yedinci şampiyonluk bizim için çok önemli. Ondan hiç vazgeçmedik. Alem ne derse desin biz şampiyonuz" ifadesini kullandı.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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