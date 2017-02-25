Sabah 900 akşam 120 TL

Konyaspor yönetimi hatasından döndü, bilet fiyatında indirim yaptı.

Bordo-mavili takımın bugün Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maç öncesi ev sahibi takımın 900 TL'den satışa çıkardığı bilet fiyatları gelen yoğun tepkiler üzerine 120 TL'ye indirildi. Bu maç öncesi seyircisiz oynama cezası alan Konyaspor, Trabzonspor taraftarı için de bilet fiyatlarını dün sabah 900 TL olarak açıkladı. Atiker Konyaspor yetkilileri, bilet fiyatlarını 900 lira olarak açıklamalarındaki nedeninin Trabzonspor kulübü ya da bordo-mavili takımın taraftarıyla ilgisi olmadığını, sadece PFDK'nın haksız yere verdiklerine inandıklarını cezaya tepki göstermek amacıyla olduğunu iddia ettiler. Ancak hem Karadeniz temsilcisinin taraftarları hem de yönetimden sert tepkiler geldi.



ŞİDDETLE KINIYORUZ...

Trabzonsporlu yönetici Gökhan Saral, "Ligin ikinci yarısında yakaladığımız çıkışın ardından bizim için çok büyük önemi olan Atiker Konyaspor maçı öncesi ev sahibi takımın açıkladığı bilet fiyatını büyük bir şaşkınlık ile öğrenmiş durumdayız. Kendi seyircisinin cezası nedeniyle giremeyeceği maçta misafire nasıl davranılacağından uzak bir anlayışla 900 TL'lik bilet fiyatlarını şiddetle kınıyoruz. Bu misafirperverlik duygusundan uzak, tamamen 'Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan yeri doldurup bizi baskı altına alır' düşüncesiyle alınan bir karardır" diye konuştu.



TARAFTARLA İZLERİM

Saral, maçı böyle bir kararı alan Konyaspor yönetim kurulunun olduğu yerde değil taraftarların arasında izleyeceğini de ifade etti. Trabzonspor yönetimi ile taraftar gruplarının tepkisi ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da 'Fiyat inmeli' çağrısı üzerine akşam saatlerinde Konyaspor yönetimi hatasından döndü ve geri adım attı. Konyaspor aldıkları cezaya tepki olarak böyle bir uygulamada bulunduklarını ifade ederek, "Trabzonspor taraftarının mağdur olmaması amacıyla 900 lira olan bilet fiyatını, 120 liraya düşürmüş bulunmaktayız. Umarız ki adalet dağıtmakla görevli kişi ve kurumlar bizleri bir daha bu tür önlemler almak durumunda bırakmazlar" denildi.



BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Konyaspor'un ilk olarak açıkladığı 900 TL'lik bilet fiyatının ardından FOTOMAÇ olarak Avrupa'daki durumu inceledik. Ortaya çıkan tablo, Türkiye'de bilet fiyatlarının genel olarak çok pahalı olduğu yönünde. Örneğin, asgari ücretin 1473 euro (yaklaşık 5 bin 500 lira) olduğu Almanya'da Borussia Dortmund maçlarına 16.7 (61 lira), Bayern'in iç saha karşılaşmalarına ise 15 euro'ya (56 lira) bilet bulunabiliyor. Asgari ücretin 1404 lira (371 euro) olduğu Türkiye'de ise Beşiktaş en ucuz maç biletini 80 lira (21 euro), Fenerbahçe 55 lira (14.5 euro), Galatasaray Kulübü ise 40 liraya (10.5 euro) satıyor.



BARÇA'NIN SEZONU 130 EURO

Katalan devi Barcelona'nın 1957 yılında açılan tarihi stadı Camp Nou'da sezonluk kombine biletlerinin fiyatı 130 euro'dan (491 lira), Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kombine bilet fiyatları ise 1000 liradan (264 euro) başlıyor.



ŞAMPiYONLAR LiGi 129 EURO

İKİ hafta önce Devler Ligi'nde oynanan ve Neymar, Messi, Cavani gibi yıldızların yer aldığı PSG-Barça maçının bileti ise 487 TL'ye satıldı. (129 euro)



KONYASPOR'UN KOMBiNESi 100 TL

Trabzonspor maçı biletlerini 900 TL'den satışa çıkaran ardından gelen yoğun tepkiler üzerine 120 TL'ye indiren Konya'nın bu sezonki kombine fiyatları ise 100 TL'den başlıyor. Atiker Konyaspor'un en pahalı kombine bilet ücreti ise bin 200 TL olarak satışa çıkarılmıştı.



Yunus Emre SEL