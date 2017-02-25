Onur zirvede

Süper Lig'in ilk 16 haftasında 18 golle en çok gol yiyen 3. kaleci olan Onur Kıvrak, son 5 haftada ağlarında sadece bir gol görürken, ligin de bu süreçte en iyisi oldu.

Deneyimli eldiven, kalesine isabet eden 17 şutun 1'ine yani yüzde 5.8'ine gol izni verdi ve bu istatistik onu zirveye çıkardı. Kıvrak, ilk 16 haftanın aksine, son 5 haftanın en az gol yiyen file bekçisi oldu.



2017'de çıktığı 5 maçta tek galibiyet alabilen Fenerbahçe'de ise Volkan Demirel, Onur'un zirvede olduğu listede forma giyen 23 kaleci arasında son sırada yer aldı. Demirel, kalesine isabet eden 16 şutta 7 gol yerken, en çok gol yiyen 3. kaleci oldu ve şutların yüzde 43.7'si yani neredeyse 2 şutun birisi gol oldu. Listede Muslera yüzde 23.8 ile 11., Fabri ise yüzde 31.2 ile 16. sırada yer aldı.