 Olcay Şahan rüyası – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    rüyası

    Olcay Şahan rüyası

    200 bin euro’ya alınan 29 yaşındaki yıldızı, yaptıkları için Başkan Usta tebrik etti

    Fırtına'nın Beşiktaş'tan 200 bin euro'ya aldığı , kısa sürede hem takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı hem de taraftarların sevgilisi haline geldi. Oyuncunun takımı sahiplenme duygusunu gören Yanal da onu 4 kaptandan birisi yaptı.

    Kısa sürede kaptanlık seviyesine kadar ulaşan 29 yaşındaki orta sahanın performansı ise en çok onu devre arasında uygun bir bonservis bedeli ile transfer eden Başkan Muharrem Usta'yı memnun etti. Yanal'dan aldığı raporlar doğrultusunda Olcay'ın saha içi performansının yanı sıra saha dışında da takıma ağabeylik yaptığını öğrenen Usta, oyuncusunu da bu durumdan dolayı tebrik etti.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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