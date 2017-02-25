Olcay Şahan rüyası
200 bin euro’ya alınan 29 yaşındaki yıldızı, yaptıkları için Başkan Usta tebrik etti
Fırtına'nın Beşiktaş'tan 200 bin euro'ya aldığı Olcay Şahan, kısa sürede hem takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı hem de taraftarların sevgilisi haline geldi. Oyuncunun takımı sahiplenme duygusunu gören Yanal da onu 4 kaptandan birisi yaptı.
Kısa sürede kaptanlık seviyesine kadar ulaşan 29 yaşındaki orta sahanın performansı ise en çok onu devre arasında uygun bir bonservis bedeli ile transfer eden Başkan Muharrem Usta'yı memnun etti. Yanal'dan aldığı raporlar doğrultusunda Olcay'ın saha içi performansının yanı sıra saha dışında da takıma ağabeylik yaptığını öğrenen Usta, oyuncusunu da bu durumdan dolayı tebrik etti.
Kısa sürede kaptanlık seviyesine kadar ulaşan 29 yaşındaki orta sahanın performansı ise en çok onu devre arasında uygun bir bonservis bedeli ile transfer eden Başkan Muharrem Usta'yı memnun etti. Yanal'dan aldığı raporlar doğrultusunda Olcay'ın saha içi performansının yanı sıra saha dışında da takıma ağabeylik yaptığını öğrenen Usta, oyuncusunu da bu durumdan dolayı tebrik etti.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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