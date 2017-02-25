Net mesaj: Geliyoruz
Yanal, “Futbolcular idmanlarda kazandıkları maçlardan sonra bile büyük sevinç yaşıyor. Bu bir ruhtur ve bunu yakaladık. İddialı konuşmayacağım ama geliyoruz” dedi
Fırtına'da Konyaspor maçı öncesi yapılan son idmanda oyuncuların hırsı ve arzusu teknik direktör Ersun Yanal'ı fazlasıyla memnun etti. Üç takım halinde yapılan çift kale maç turnuvasını kazanan Olcay'ın takımının yaşadığı coşkuyu, büyük bir mutluluk ile izleyen Yanal, "Bu takımdaşlık ruhudur, kazanma isteğidir. İkinci yarıda oyuncular iyi bir ruh yakaladı" diye konuştu.
BUNU BEKLİYORDUK
Yanal şöyle devam etti: "İdmanlarda kazanılan maçlardan sonra bile inanılmaz bir coşku oluyor. Bu bir ruhtur ve oyuncularım beklediği bu ruhu yakaladı. Bunu uzun zamandır bekliyorduk. Biz şu an itibariyle ligde uzun vadeli hedefler yerine maç maç düşünüyoruz. İddialı söylemlerde bulunmayacağız ama geliyoruz."
BUNU BEKLİYORDUK
Yanal şöyle devam etti: "İdmanlarda kazanılan maçlardan sonra bile inanılmaz bir coşku oluyor. Bu bir ruhtur ve oyuncularım beklediği bu ruhu yakaladı. Bunu uzun zamandır bekliyorduk. Biz şu an itibariyle ligde uzun vadeli hedefler yerine maç maç düşünüyoruz. İddialı söylemlerde bulunmayacağız ama geliyoruz."
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
Net mesaj: Geliyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.