Net mesaj: Geliyoruz

Yanal, “Futbolcular idmanlarda kazandıkları maçlardan sonra bile büyük sevinç yaşıyor. Bu bir ruhtur ve bunu yakaladık. İddialı konuşmayacağım ama geliyoruz” dedi

Fırtına'da Konyaspor maçı öncesi yapılan son idmanda oyuncuların hırsı ve arzusu teknik direktör Ersun Yanal'ı fazlasıyla memnun etti. Üç takım halinde yapılan çift kale maç turnuvasını kazanan Olcay'ın takımının yaşadığı coşkuyu, büyük bir mutluluk ile izleyen Yanal, "Bu takımdaşlık ruhudur, kazanma isteğidir. İkinci yarıda oyuncular iyi bir ruh yakaladı" diye konuştu.



BUNU BEKLİYORDUK

Yanal şöyle devam etti: "İdmanlarda kazanılan maçlardan sonra bile inanılmaz bir coşku oluyor. Bu bir ruhtur ve oyuncularım beklediği bu ruhu yakaladı. Bunu uzun zamandır bekliyorduk. Biz şu an itibariyle ligde uzun vadeli hedefler yerine maç maç düşünüyoruz. İddialı söylemlerde bulunmayacağız ama geliyoruz."



