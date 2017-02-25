 Kafilede 21 oyuncu yer aldı – Fotomaç – 25 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kafilede 21 oyuncu yer aldı

    Kafilede 21 oyuncu yer aldı
    Trabzonspor, Konyaspor maçı için dün saat 14.40'ta özel uçakla Konya'ya hareket etti. Trabzonspor'un Konya kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Uğur, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa, Aytaç, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Okay, Abdükadir, Castillo, Rodallega ve N'Doye olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı Okay da kafilede yer aldı.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kafilede 21 oyuncu yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.