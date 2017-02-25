Kafilede 21 oyuncu yer aldı
Trabzonspor, Konyaspor maçı için dün saat 14.40'ta özel uçakla Konya'ya hareket etti. Trabzonspor'un Konya kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Uğur, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa, Aytaç, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Okay, Abdükadir, Castillo, Rodallega ve N'Doye olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı Okay da kafilede yer aldı.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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