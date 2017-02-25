Kafilede 21 oyuncu yer aldı

Trabzonspor, Konyaspor maçı için dün saat 14.40'ta özel uçakla Konya'ya hareket etti. Trabzonspor'un Konya kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Uğur, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa, Aytaç, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Okay, Abdükadir, Castillo, Rodallega ve N'Doye olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı Okay da kafilede yer aldı.