Hedef yeni bir seri

Trabzonspor bugün Konyaspor’u yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor

Geçen hafta Alanyaspor ile berabere kalmasıyla 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Trabzonspor, 22'nci hafta mücadelesinde bugün Konyaspor karşısından 3 puanla ayrılıp yeni bir seri başlatmak istiyor.



Alanyaspor maçında ligin ikinci yarısında ilk puan kaybını yaşayan Fırtına, Konyaspor karşısında hem kaybı telafi etmeye, hem de üst sıralarla puan farkını azaltmaya çalışacak. Ersun Yanal, Durica'nın sakat, Okay'ın ise kart cezalısı olması nedeniyle kadroda mecburi değişikliğe gidecek. Kurt hocanın bu maçta savunmada Durica'nın yerine Mustafa, orta sahada ise Okay'ın yerine Bero'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.