Hedef yeni bir seri
Trabzonspor bugün Konyaspor’u yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor
Geçen hafta Alanyaspor ile berabere kalmasıyla 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Trabzonspor, 22'nci hafta mücadelesinde bugün Konyaspor karşısından 3 puanla ayrılıp yeni bir seri başlatmak istiyor.
Alanyaspor maçında ligin ikinci yarısında ilk puan kaybını yaşayan Fırtına, Konyaspor karşısında hem kaybı telafi etmeye, hem de üst sıralarla puan farkını azaltmaya çalışacak. Ersun Yanal, Durica'nın sakat, Okay'ın ise kart cezalısı olması nedeniyle kadroda mecburi değişikliğe gidecek. Kurt hocanın bu maçta savunmada Durica'nın yerine Mustafa, orta sahada ise Okay'ın yerine Bero'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
Alanyaspor maçında ligin ikinci yarısında ilk puan kaybını yaşayan Fırtına, Konyaspor karşısında hem kaybı telafi etmeye, hem de üst sıralarla puan farkını azaltmaya çalışacak. Ersun Yanal, Durica'nın sakat, Okay'ın ise kart cezalısı olması nedeniyle kadroda mecburi değişikliğe gidecek. Kurt hocanın bu maçta savunmada Durica'nın yerine Mustafa, orta sahada ise Okay'ın yerine Bero'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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