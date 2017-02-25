Başkan umutlu
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulüp olarak zor şartlardan geçtiklerini ancak iyi yolda olduklarını söyledi. Usta, "İnişli çıkışlı dönemlerimiz olacaktır. Nerede eksiğimiz var göreceğiz ama takım olma yolunda ilerliyoruz. Umutluyuz. Bütün hazırlığımız gelecek sene için. Gelecek sezon ciddi bir Trabzonspor göreceğiz" şeklinde konuştu.
YÖNETİM DE TRİBÜNDE
Yönetim, son haftalarda olduğu gibi Konyaspor deplasmanında da takımı yalnız bırakmayacak. Başkan Muharrem Usta, yöneticilerine, "Bir olacağız, birlikte olacağız ki başarıya inandığımızı herkes görsün" diyerek, onları maça davet etti. Kendisi de tribünde olacak.
YÖNETİM DE TRİBÜNDE
Yönetim, son haftalarda olduğu gibi Konyaspor deplasmanında da takımı yalnız bırakmayacak. Başkan Muharrem Usta, yöneticilerine, "Bir olacağız, birlikte olacağız ki başarıya inandığımızı herkes görsün" diyerek, onları maça davet etti. Kendisi de tribünde olacak.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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