 Başkan umutlu – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Başkan umutlu

    Başkan umutlu
    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulüp olarak zor şartlardan geçtiklerini ancak iyi yolda olduklarını söyledi. Usta, "İnişli çıkışlı dönemlerimiz olacaktır. Nerede eksiğimiz var göreceğiz ama takım olma yolunda ilerliyoruz. Umutluyuz. Bütün hazırlığımız gelecek sene için. Gelecek sezon ciddi bir Trabzonspor göreceğiz" şeklinde konuştu.

    YÖNETİM DE TRİBÜNDE
    Yönetim, son haftalarda olduğu gibi Konyaspor deplasmanında da takımı yalnız bırakmayacak. Başkan Muharrem Usta, yöneticilerine, "Bir olacağız, birlikte olacağız ki başarıya inandığımızı herkes görsün" diyerek, onları maça davet etti. Kendisi de tribünde olacak.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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