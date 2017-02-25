 7 yıllık hasret bitecek – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    7 yıllık hasret bitecek

    7 yıllık hasret bitecek

    Trabzonspor, son 7 yıldır deplasmanda mağlup edemediği Konyaspor'u bu kez gözüne kestirdi.

    En son 2010-11'de rakibini 2-1'lik skorla geçen bordo-mavililer, rakibinin de form düşüklüğü yaşadığı haftaları iyi değerlendirerek gülmek istiyor. Bu sezon deplasman maçlarında daha ofansif bir futbol ortaya koyan Karadeniz ekibinin bugün en önemli silahı kanatlar olacak. Olcay ve Castillo'nun rakibi baskı altına alan oyun anlayışını kullanmayı amaçlayan Fırtına'da gol sorunu ise Alanyaspor maçında şansızlığını yenemeyen Rodallega ile çözülmeye çalışılacak.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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