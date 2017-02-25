7 yıllık hasret bitecek
Trabzonspor, son 7 yıldır deplasmanda mağlup edemediği Konyaspor'u bu kez gözüne kestirdi.
En son 2010-11'de rakibini 2-1'lik skorla geçen bordo-mavililer, rakibinin de form düşüklüğü yaşadığı haftaları iyi değerlendirerek gülmek istiyor. Bu sezon deplasman maçlarında daha ofansif bir futbol ortaya koyan Karadeniz ekibinin bugün en önemli silahı kanatlar olacak. Olcay ve Castillo'nun rakibi baskı altına alan oyun anlayışını kullanmayı amaçlayan Fırtına'da gol sorunu ise Alanyaspor maçında şansızlığını yenemeyen Rodallega ile çözülmeye çalışılacak.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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