''Yeni bir sayfa açın''
Trabzonspor Teknik Dierktörü Ersun Yanal, taktik değiştirdi… ''Sizin kalitenizi tartışacak değiliz. Çünkü kariyeriniz ortada. Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte kendinize yeni bir sayfa açın ve gerekeni yapın”
Ligin geri kalan bölümünde ileri uç oyuncularından beklediği katkıyı bir türlü alamayan bordo-mavili hoca, Konyaspor maçı öncesinde golcülerini üretken hale getirmek için sözel motivasyona başladı. Bugüne kadar sahada yapılması gereken her şeyi yapan ancak golcülerini üretken hale getiremeyen Yanal'ın hem N'Doye hem de Rodallega ile daha fazla vakit geçirmeye başladığı öğrenildi. Gerek idmanlarda gerekse tesislerde iki oyuncusuyla daha fazla vakit geçiren kurt hocanın, "Sizin kalitenizi tartışacak değiliz. Çünkü kariyeriniz ortada. Ayrıca her futbolcunun performansında inişli-çıkışlı dönemler de olabilir. Özellikle golcü oyuncuyu ayakta tutan da onun attığı gollerdir. O nedenle sizin ilacınız kendinizsiniz. Benim size olan inancım ve güvenim tartışılmaz. Kafanıza hiçbir şeyi takmayın ve Konyaspor maçıyla birlikte kendinize yeni bir sayfa açın" diyerek oyuncularını idmanların dışında özel olarak sözlü olarak motive ettiği öğrenildi.
GOLCÜLER SÖZ VERDİ
Yanal'ın bu sözlerinden sonra Rodallega ve N'Doye'nin, "Bizden beklentilerin farkındayız. Biz de olağanüstü gayret gösteriyoruz. Alanya maçında çok gol kaçırdık ama Konyaspor karşılaşmasında gerekeni yapacağız" diyerek söz verdikleri vurgulandı.
GOLCÜLER SÖZ VERDİ
Yanal'ın bu sözlerinden sonra Rodallega ve N'Doye'nin, "Bizden beklentilerin farkındayız. Biz de olağanüstü gayret gösteriyoruz. Alanya maçında çok gol kaçırdık ama Konyaspor karşılaşmasında gerekeni yapacağız" diyerek söz verdikleri vurgulandı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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