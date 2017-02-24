Yanal’ın gizli kahramanı N’Doye
Bordo-mavililerin forveti N'Doye, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla teknik direktörünü fazlasıyla memnun etti.
Ersun Yanal da Senegalli forvet için, "Taraftarlarımız gol atmadığı için N'Doye'yi farklı bir yere yerleştirdi ama takım olma açısından bize olağanüstü katkısı oldu" yorumunda bulundu. Yanal, N'Doye'nin saha içerisinde takım arkadaşlarını koordine etme noktasında önemli sorumluluklar aldığını da belirterek, "Zaman geçtikçe hem kendi performansı artacak hem de takıma katkısı daha çok olacaktır" ifadesini kullandı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Yanal’ın gizli kahramanı N’Doye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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