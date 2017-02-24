 Yanal’ın gizli kahramanı N’Doye – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Yanal’ın gizli kahramanı N’Doye

    Yanal’ın gizli kahramanı N’Doye

    Bordo-mavililerin forveti , sezonun ikinci yarısındaki performansıyla teknik direktörünü fazlasıyla memnun etti.

    da Senegalli forvet için, "Taraftarlarımız gol atmadığı için 'yi farklı bir yere yerleştirdi ama takım olma açısından bize olağanüstü katkısı oldu" yorumunda bulundu. Yanal, N'Doye'nin saha içerisinde takım arkadaşlarını koordine etme noktasında önemli sorumluluklar aldığını da belirterek, "Zaman geçtikçe hem kendi performansı artacak hem de takıma katkısı daha çok olacaktır" ifadesini kullandı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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