 Yanal arayışta – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Yanal arayışta

    Yanal arayışta
    'nın sakat, Okay'ın kart cezalısı olması nedeniyle Ersun Yanal, Konyaspor maçında bu futbolcuların yerine oynatacağı isimleri belirlemeye çalışıyor. Yanal'ın antrenmanlarda Mustafa Akbaş ile Matus Bero'yu 11'de denediği belirtiliyor.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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