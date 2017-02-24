Yanal arayışta
Durica'nın sakat, Okay'ın kart cezalısı olması nedeniyle Ersun Yanal, Konyaspor maçında bu futbolcuların yerine oynatacağı isimleri belirlemeye çalışıyor. Yanal'ın antrenmanlarda Mustafa Akbaş ile Matus Bero'yu 11'de denediği belirtiliyor.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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