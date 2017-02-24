 Uzungöl’e aktılar – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    ’e aktılar

    Uzungöl’e aktılar
    Futbolcular, Ersun Yanal'ın verdiği bir günlük izni fırsat bilerek Trabzon'un turistik merkezlerinden 'e gitti. Okay Yokuşlu ve Yusuf Erdoğan burada birlikte vakit geçirirken, manzaranın da keyfini çıkarttı. Bu arada Uzungöl'de bulunan bordo-mavili taraftarlar ile de bolca fotoğraf çekilen ikili, takıma desteğin devam etmesini istedi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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