Uzungöl’e aktılar
Futbolcular, Ersun Yanal'ın verdiği bir günlük izni fırsat bilerek Trabzon'un turistik merkezlerinden Uzungöl'e gitti. Okay Yokuşlu ve Yusuf Erdoğan burada birlikte vakit geçirirken, manzaranın da keyfini çıkarttı. Bu arada Uzungöl'de bulunan bordo-mavili taraftarlar ile de bolca fotoğraf çekilen ikili, takıma desteğin devam etmesini istedi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
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Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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