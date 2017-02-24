Taraftarlar Arena’yı sevdi
Avni Aker’de ortalama 9 bin taraftara oynayan Trabzonspor’da bu sayı yeni stada geçilmesinden sonra 22 bine fırladı. Türkiye ortalaması geride bırakıldı.
Süper Lig'in 2. yarısında yeni stadı Medical Park Arena'ya geçen Trabzonspor'un taraftar sayısı arttı. Seyirci kapasitesi 24 bin 159 olan Avni Aker Stadı'na veda eden bordo-mavililer, Gaziantepspor ve Alanyaspor maçlarını 41 bin 461 kişi kapasiteli MP Arena'da oynadı. Yeni statta Gaziantepspor ile oynanan ilk karşılaşmayı 23 bin 56 taraftar izledi. Bu maçta tribün cezası alan ve 11 bin 500 taraftarın tribüne giremediği Alanyaspor sınavını ise 21 bin 15 taraftar takip etti. Karadeniz ekibi, iki karşılaşmayı 44 bin 71 taraftara oynarken, ortalama seyirci sayısı ise 22 bin 35 oldu. Fırtına'nın Aker'deki 6 maçını 58 bin 225 taraftar izledi. (Ortalama 9 bin 705).
SARAL: TAMAMEN DOLACAK
MP Arena Koordinatörü Gökhan Saral, konu ile ilgili şunları söyledi: "Türkiye ortalamalarının üzerinde bir rakamla maçlarımızı oynuyoruz. İlerleyen haftalarda stadımız tamamen dolmaya başlayacak. Taraftarın desteği takımımız için itici bir güç."
İSİM HAKKI ÇÖZÜLECEK
Yönetim, Medical Park Arena'nın isim hakkının resmileştirilmesiyle ilgili sorunları gelecek hafta içerisinde çözecek. Gençlik Spor Bakanlığı'ndan stadın devrinin tamamen alınması noktasında yapılan görüşmelerde sona gelindi. Anlaşmanın kesinlik kazanmasının ardından Trabzonspor'un kasasına 5 yılda 25 milyon dolar giriş yapacak ve kulübün borcu azalacak.
SARAL: TAMAMEN DOLACAK
MP Arena Koordinatörü Gökhan Saral, konu ile ilgili şunları söyledi: "Türkiye ortalamalarının üzerinde bir rakamla maçlarımızı oynuyoruz. İlerleyen haftalarda stadımız tamamen dolmaya başlayacak. Taraftarın desteği takımımız için itici bir güç."
İSİM HAKKI ÇÖZÜLECEK
Yönetim, Medical Park Arena'nın isim hakkının resmileştirilmesiyle ilgili sorunları gelecek hafta içerisinde çözecek. Gençlik Spor Bakanlığı'ndan stadın devrinin tamamen alınması noktasında yapılan görüşmelerde sona gelindi. Anlaşmanın kesinlik kazanmasının ardından Trabzonspor'un kasasına 5 yılda 25 milyon dolar giriş yapacak ve kulübün borcu azalacak.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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