Takımın ağabeyi: Olcay Şahan
Geldiği ilk günden bu yana '40 yıllık Trabzonsporlu' gibi davranan ve gerek saha içinde gerekse saha dışında büyük katkı sağlayan Olcay Şahan, bordo-mavili ekibin hücum bölgesinde yaşadığı zenginliğin en önemli isimlerinden biri.
Takımın hücum bölgesinin değişmez isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, ligde oynanan son 5 maçın tamamında forma giydi. Ersun Yanal'ın, saha içinde ve saha dışında tecrübesinden yararlandığı Olcay, bordo-mavililerin genç oyuncularına ağabeylik yapıyor. İdmanlarda ve boş vakitlerde gençlerle bir araya gelerek sohbet eden ve onlara tecrübelerini aktaran Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür ile yakından ilgileniyor, onlara yol gösteriyor.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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