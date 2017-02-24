 Takımın ağabeyi: Olcay Şahan – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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HEPSİ
    24 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Takımın ağabeyi:

    Takımın ağabeyi: Olcay Şahan

    Geldiği ilk günden bu yana '40 yıllık Trabzonsporlu' gibi davranan ve gerek saha içinde gerekse saha dışında büyük katkı sağlayan , bordo-mavili ekibin hücum bölgesinde yaşadığı zenginliğin en önemli isimlerinden biri.

    Takımın hücum bölgesinin değişmez isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, ligde oynanan son 5 maçın tamamında forma giydi. Ersun Yanal'ın, saha içinde ve saha dışında tecrübesinden yararlandığı Olcay, bordo-mavililerin genç oyuncularına ağabeylik yapıyor. İdmanlarda ve boş vakitlerde gençlerle bir araya gelerek sohbet eden ve onlara tecrübelerini aktaran , Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür ile yakından ilgileniyor, onlara yol gösteriyor.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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