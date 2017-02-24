 Özkahya ile 8 galibiyet – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Özkahya ile 8 galibiyet

    Özkahya ile 8 galibiyet
    Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre 'un yarın deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçını yönetecek. Fırtına, 1980 doğumlu Özkahya ile şu ana kadar çıktığı 22 maçta 8 galibiyet, 7'şer mağlubiyet ve beraberlik aldı. Özkahya en sonra Trabzon'un 1-0 yenildiği Başakşehir maçını yönetmişti.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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