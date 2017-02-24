Özkahya ile 8 galibiyet
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçını Halis Özkahya yönetecek. Fırtına, 1980 doğumlu Özkahya ile şu ana kadar çıktığı 22 maçta 8 galibiyet, 7'şer mağlubiyet ve beraberlik aldı. Özkahya en sonra Trabzon'un 1-0 yenildiği Başakşehir maçını yönetmişti.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Özkahya ile 8 galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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