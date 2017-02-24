 Onazi’ye Çin teklifi – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Onazi’ye Çin teklifi

    Onazi’ye Çin teklifi

    Sezon başında 'dan alınan , eski kulübüyle alacaklarının ödenmemesinden dolayı 'lık oldu.

    'yu FIFA'ya şikayet eden orta saha oyuncusunun 300 bin euro alacağı olduğu öğrenildi. Bu arada bordo-mavili takımda son dönemde başarılı bir performans sergileyen Onazi için menajerleri harekete geçti. Nijeryalı oyuncuyu Çin'e götürmek isteyen menajerler girişimlerini sürdürürken, Onazi'nin ise Trabzon'da kalmaktan yana olduğu öğrenildi. Ancak teklifin resmileşmesi durumunda hem Trabzonspor'un hem de 23 yaşındaki futbolcunun durumu değerlendirmesi bekleniyor.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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