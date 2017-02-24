Onazi’ye Çin teklifi
Sezon başında Lazio'dan alınan Ogenyi Onazi, eski kulübüyle alacaklarının ödenmemesinden dolayı FIFA'lık oldu.
Lazio'yu FIFA'ya şikayet eden orta saha oyuncusunun 300 bin euro alacağı olduğu öğrenildi. Bu arada bordo-mavili takımda son dönemde başarılı bir performans sergileyen Onazi için menajerleri harekete geçti. Nijeryalı oyuncuyu Çin'e götürmek isteyen menajerler girişimlerini sürdürürken, Onazi'nin ise Trabzon'da kalmaktan yana olduğu öğrenildi. Ancak teklifin resmileşmesi durumunda hem Trabzonspor'un hem de 23 yaşındaki futbolcunun durumu değerlendirmesi bekleniyor.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
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Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
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Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Onazi’ye Çin teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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