"Konyaspor bilet fiyatını düzeltecektir"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: "Konyaspor 900 liralık bilet fiyatını düzeltecektir" dedi.

Usta, bilet fiyatlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konyaspor 900 TL'lik bilet fiyatını düzeltecektir. Sporun gençlere örnek olacak dostluk kapılarını sonuna kadar aralaması dileğiyle..." paylaşımında bulundu.