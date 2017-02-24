"Konyaspor bilet fiyatını düzeltecektir"
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Konyaspor Kulübünün deplasmanda oynayacakları maç öncesi 900 lira olarak açıkladığı deplasman tribünü bilet fiyatını düzelteceğine inandığını belirtti.
Usta, bilet fiyatlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konyaspor 900 TL'lik bilet fiyatını düzeltecektir. Sporun gençlere örnek olacak dostluk kapılarını sonuna kadar aralaması dileğiyle..." paylaşımında bulundu.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:44
- Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos
Toplam 25
Yorum
dede keşke bütün takımtaraftarları senin gibi olsa
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Toplam 1
Yorum
HAKEM HATASI ? DAHA 2 HAFTA ÖNCE KARABÜK MAÇINDA PENALTIMIZ VERİLMEDİ.BU HAFTA YİNE PENALTIMIZ VERİLMEDİ. BEŞİKTAŞ' A HER HAFTA YAPILIYOR.
- Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos
Toplam 25
Yorum
bjk1 Ben Krasnodar isterdim. Hem kolay rakip hem fb nin intikami alinmis olurdu.Ama fena rakip degil sonucta ManU degil.
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