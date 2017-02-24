 "Konyaspor bilet fiyatını düzeltecektir" – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    "Konyaspor bilet fiyatını düzeltecektir"

    "Konyaspor bilet fiyatını düzeltecektir"

    Trabzonspor Kulübü Başkanı , Konyaspor Kulübünün deplasmanda oynayacakları maç öncesi 900 lira olarak açıkladığı deplasman tribünü bilet fiyatını düzelteceğine inandığını belirtti.

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: "Konyaspor 900 liralık bilet fiyatını düzeltecektir" dedi.

    Usta, bilet fiyatlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konyaspor 900 TL'lik bilet fiyatını düzeltecektir. Sporun gençlere örnek olacak dostluk kapılarını sonuna kadar aralaması dileğiyle..." paylaşımında bulundu.

    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:44
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