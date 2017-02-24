Konya hazırlıkları sürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı hazırlıklarına dün 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Jan Durica yer almadı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı.
YOLCULUK BUGÜN
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün Konya'ya gidecek. Bordo-mavililer, 11.00'de yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla Konya'ya hareket edecek.
YOLCULUK BUGÜN
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün Konya'ya gidecek. Bordo-mavililer, 11.00'de yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla Konya'ya hareket edecek.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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