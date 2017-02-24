 Konya hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Konya hazırlıkları sürdü

    Konya hazırlıkları sürdü

    , Süper Lig'in 22'nci haftasında ile oynayacağı hazırlıklarına dün 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Jan Durica yer almadı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı.

    YOLCULUK BUGÜN
    Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan , bugün Konya'ya gidecek. Bordo-mavililer, 11.00'de yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla Konya'ya hareket edecek.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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