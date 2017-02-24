Hazır ol Onur Kıvrak
Fatih Terim’in, 591 dakikadır gol yemeyen Trabzonspor’un kaptanını Finlandiya ile oynanacak milli maçta ilk 11’e alması bekleniyor. Onur şu anda formunun zirvesinde.
Ligin ilk yarısında Trabzonspor'un takım olarak kötü performansı nedeniyle kalesinde 20 gol gören kaptan Onur, ikinci yarıda kendine yeni bir sayfa açtı. Ligin ikinci yarısında oynanan 5 maçta sadece Bursasporlu Kubilay'ın golüne engel olamayan Onur, kalesinde devleşerek, adeta Milli Takım hocası Fatih Terim'e de mesaj yolluyor. Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın performansının düşüşe geçmesi, Onur'un ise formunun zirvesinde olması başarılı file bekçisine yeniden Milli Takım kalesini açacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de 24 Mart'taki Finlandiya maçında formunu devam ettirmesi halinde kaleyi Onur'a vermeyi planladığı iddia edildi.
DEFANSIN KATKISI
Bu arada takımın gol yememesinde kadro istikrarının da önemi büyük. Son maçlara hep aynı kadro ile çıkılması, yeni transferler sağ bek Pereira ve sol bek Mas'ın performansı defansı toparladı.
DEFANSIN KATKISI
Bu arada takımın gol yememesinde kadro istikrarının da önemi büyük. Son maçlara hep aynı kadro ile çıkılması, yeni transferler sağ bek Pereira ve sol bek Mas'ın performansı defansı toparladı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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