 Hazır ol Onur Kıvrak – Fotomaç – 24 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hazır ol

    Hazır ol Onur Kıvrak

    ’in, 591 dakikadır gol yemeyen ’un kaptanını Finlandiya ile oynanacak milli maçta ilk 11’e alması bekleniyor. Onur şu anda formunun zirvesinde.

    Ligin ilk yarısında 'un takım olarak kötü performansı nedeniyle kalesinde 20 gol gören kaptan Onur, ikinci yarıda kendine yeni bir sayfa açtı. Ligin ikinci yarısında oynanan 5 maçta sadece Bursasporlu Kubilay'ın golüne engel olamayan Onur, kalesinde devleşerek, adeta Milli Takım hocası Fatih Terim'e de mesaj yolluyor. Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın performansının düşüşe geçmesi, Onur'un ise formunun zirvesinde olması başarılı file bekçisine yeniden Milli Takım kalesini açacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de 24 Mart'taki Finlandiya maçında formunu devam ettirmesi halinde kaleyi Onur'a vermeyi planladığı iddia edildi.

    DEFANSIN KATKISI
    Bu arada takımın gol yememesinde kadro istikrarının da önemi büyük. Son maçlara hep aynı kadro ile çıkılması, yeni transferler sağ bek Pereira ve sol bek Mas'ın performansı defansı toparladı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazır ol Onur Kıvrak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.