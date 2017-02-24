 Efsaneler galada bir araya geliyor – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Efsaneler galada bir araya geliyor

    Efsaneler galada bir araya geliyor
    Türk futbolunun 1970'li yıllarına damga vuran futbolcuları ve futbol adamları bu akşam İstanbul'da "Efsane Avni Aker'e veda" filminin galasında bir araya gelecek. Başkanı Muharrem Usta ve Beşiktaş Teknik Direktörü 'in de hazır bulunacağı Gala, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde 20.00'de yapılacak. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde ve Trabzonspor'un katkıları ile hazırlanan 88 dakikalık filmin DVD satışlarından elde edilecek gelir sosyal projelerde kullanılacak.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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