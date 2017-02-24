Efsaneler galada bir araya geliyor
Türk futbolunun 1970'li yıllarına damga vuran futbolcuları ve futbol adamları bu akşam İstanbul'da "Efsane Avni Aker'e veda" filminin galasında bir araya gelecek. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de hazır bulunacağı Gala, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde 20.00'de yapılacak. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde ve Trabzonspor'un katkıları ile hazırlanan 88 dakikalık filmin DVD satışlarından elde edilecek gelir sosyal projelerde kullanılacak.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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