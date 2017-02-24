Ayaklarımız yere sağlam basacak

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, berabere kaldıkları Alanyaspor maçından gerekli dersleri çıkaracaklarını belirterek, "Önümüze bakacağız. Ayaklarımız yere daha sağlam basacak" dedi. Çubukçu, "Bu sezon lige maç maç bakıyoruz. Konyaspor karşılaşmasına odaklanmalıyız. Bu maçtan güzel bir sonuçla ayrılarak yakaladığımız puan serisini sürdürmek istiyoruz" dedi.