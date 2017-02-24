 7 yıllık hasret sona erecek – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    7 yıllık hasret sona erecek

    7 yıllık hasret sona erecek
    Fırtına, yarın 'u evinde yenerek 7 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor. , Konyaspor'u deplasmanda en son 1 Kasım 2010'da 2-1 yendi. 2011-12 ve 2012-13'te Konyaspor bir alt ligde olduğu için iki takım maç yapmadı. 2013-14'te Konya'da oynanan maç 0-0 bitti, Konyaspor rakibini 2014-15'te 1-0 ve 2015- 16'da ise 2-0 mağlup etti.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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