7 yıllık hasret sona erecek
Fırtına, yarın Konyaspor'u evinde yenerek 7 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Trabzonspor, Konyaspor'u deplasmanda en son 1 Kasım 2010'da 2-1 yendi. 2011-12 ve 2012-13'te Konyaspor bir alt ligde olduğu için iki takım maç yapmadı. 2013-14'te Konya'da oynanan maç 0-0 bitti, Konyaspor rakibini 2014-15'te 1-0 ve 2015- 16'da ise 2-0 mağlup etti.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
7 yıllık hasret sona erecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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