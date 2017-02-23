Yusuf’a özel ilgi

Trabzonspor'da ligde oynanan son 6 maçta görev alan ve A takım formasıyla çıktığı 10 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı ile teknik direktör Ersun Yanal'ın yakından ilgilendiği öğrenildi.

Yanal'ın son haftalarda son vuruşlarda şanssızlık yaşayan 20 yaşındaki genç oyuncu ile görüşerek daha dikkatli olması için uyarıda bulunacağı kaydedildi. Yusuf da "Benden beklentilerin farkındayım. Tecrübe kazandıkça daha iyi işler yapacağımı biliyorum. Bu nedenle çok çalışıyorum" diye konuştu.