 Yanal’a övgü – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Yanal’a övgü

    Yanal’a övgü
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, teknik direktör 'ın takıma önemli katkılar yaptığını söyledi. Çubukçu, "Ligin ilk yarısının ardından nokta transferler ve dokunuşlarla toparlandık. Tabii ki bunda Ersun Yanal'ın etkisi de önemli. Yanal artık bizden biri" diye konuştu.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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