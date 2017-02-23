Turkcell’den büyük müjde
Turkcell ve Trabzonspor arasında yapılan işbirliğiyle hayata geçirilen 61CELL'den abonelerine büyük müjde. Turkcell, bordo-mavililerin attığı gol başına 61CELL'lilere hediye ettiği haftalık mobil interneti 100 MB'den 200 MB'ye yükseltiyor.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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