 Turkcell’den büyük müjde – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    ’den büyük müjde

    Turkcell’den büyük müjde
    ve arasında yapılan işbirliğiyle hayata geçirilen 61CELL'den abonelerine büyük müjde. Turkcell, bordo-mavililerin attığı gol başına 61CELL'lilere hediye ettiği haftalık mobil interneti 100 MB'den 200 MB'ye yükseltiyor.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:24
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