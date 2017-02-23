 Trabzonspor 22. haftaya odaklandı – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Trabzonspor 22. haftaya odaklandı

    Trabzonspor 22. haftaya odaklandı
    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Jan Durica yer almadı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:31
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