Trabzonspor 22. haftaya odaklandı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Jan Durica yer almadı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "RvP'yi Beşiktaş maçından biliyoruz"
Toplam 15
Yorum
titi krasnodar bizim ligde kümeye oynar feneri kötü zamanında yakaladı yoksa israil takmından bir farkı bu takımında
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
MATRAX ZATEN BİTMİŞTİ VOLKAN..BUNU BAHANE EDEREK ŞUTLAR AZİZ YILDIRIM.!
- 'İkincilik başarıdır'
Toplam 34
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ONU 3-4 SENE YAPALIM BENCE..BEŞİKTAŞ 2-3 SENE KOLAY KOLAY BIRAKMAZ..
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