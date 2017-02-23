 Sana güveniyorum – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Sana güveniyorum

    Sana güveniyorum

    Teknik direktör , Alanya önünde uzun bir aradan sonra kazanan kadroyu bozmuş, 'yi kulübeye çekerek 'ya ilk 11'de şans vermişti.

    90 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, net pozisyonları harcasa da çalışkanlığı ile göz doldurmuştu. 'nın, tarafından bu haftaki Konyaspor mücadelesinde de ilk 11'de sahaya sürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yanal'ın, Rodallega ile özel bir görüşme yaparak, "İlk maçında belki gol atamadın ama bir forvetin yapması gerekenlerin hepsini yaptın. Sana güveniyorum. Gollerinin de art arda geleceğini biliyorum. Moralini bozma ve çalışmaya devam et" dediği belirtildi.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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