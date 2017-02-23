Sana güveniyorum
Teknik direktör Ersun Yanal, Alanya önünde uzun bir aradan sonra kazanan kadroyu bozmuş, N'Doye'yi kulübeye çekerek Rodallega'ya ilk 11'de şans vermişti.
90 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, net pozisyonları harcasa da çalışkanlığı ile göz doldurmuştu. Rodallega'nın, Ersun Yanal tarafından bu haftaki Konyaspor mücadelesinde de ilk 11'de sahaya sürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yanal'ın, Rodallega ile özel bir görüşme yaparak, "İlk maçında belki gol atamadın ama bir forvetin yapması gerekenlerin hepsini yaptın. Sana güveniyorum. Gollerinin de art arda geleceğini biliyorum. Moralini bozma ve çalışmaya devam et" dediği belirtildi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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