Olcay Şahan, Trabzonspor'un ağabeyi
Devre arasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gelip önemli katkı sağlayan Olcay Şahan, takımın genç oyuncularına ağabeylik yapıyor.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, saha içinde ve saha dışında tecrübesinden yararlandığı Olcay Şahan, bordo-mavili takımın genç oyuncularına ağabeylik yapıyor. İdmanlarda ve boş vakitlerde genç oyuncularla bir araya gelerek sohbet eden ve onlara tecrübelerini aktaran Olcay Şahan, takımın genç yetenekleri Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür ile yakından ilgileniyor.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:53
- Seyirci 35 bine ulaştı
Toplam 7
Yorum
yine iki maç kazandılar daha düne kadar aldırma kartal aldırma diye bağıranlar hayatlarında ilk defa iki sezon üst üste iyiler diye konuşmaya başladılar.maçtan sonr
- 25 milyonun ciğeri yanıyor
Toplam 26
Yorum
wolverine82 bjk liyim dün fb hertürlü kendi evinde yener diyordum ama olmadı olan benim kupona oldu :) fb nin tek ve en önemli sorunu nasıl basketbola yönetim hiç bir işlerine karışmıyorsa ve bu şekilde başarı geliyorsa yönetim futbola da karışmayacak ama nerde aziz başkan karışmadan durabilirmi nede olsa inşaat işi gibi futboldanda çok iyi anlarım diyen bi kafada Ali koç gelirse fb kıpırdanır başka türlü fb şampiyonluğa filan oynayamaz futbolcularda istek filan kalmamış
- Fener kontak kapattı!
Toplam 38
Yorum
sek tek çare sergen yalçın
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