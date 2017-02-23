 Mecburi revizyon – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Mecburi revizyon

    Mecburi revizyon

    , sakat ve cezalı Okay’ın yokluğunda kadroda değişiklikler yapacak.

    İkinci yarıda oynanan 5 maçta ideal kadrosunda çok fazla değişiklik yapmayan teknik direktör , Konyaspor maçı öncesi ise sıkıntıya girdi. Alanyaspor karşılaşmasında kart görerek cezalı duruma düşen ile yine aynı maçta sakatlanan 'nın yokluğunda takımda mecburi revizyona gidecek olan tecrübeli hoca, kararını idman performanslarına göre verecek. Ancak Mustafa Akbaş ile Bero'nun formaya yakın isimler olduğu öğrenilirken, Medjani de tercih edilebilir. Bu konuda son karar antrenmanlarda verilecek.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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