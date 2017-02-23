Mecburi revizyon
Ersun Yanal, sakat Durica ve cezalı Okay’ın yokluğunda kadroda değişiklikler yapacak.
İkinci yarıda oynanan 5 maçta ideal kadrosunda çok fazla değişiklik yapmayan teknik direktör Ersun Yanal, Konyaspor maçı öncesi ise sıkıntıya girdi. Alanyaspor karşılaşmasında kart görerek cezalı duruma düşen Okay Yokuşlu ile yine aynı maçta sakatlanan Durica'nın yokluğunda takımda mecburi revizyona gidecek olan tecrübeli hoca, kararını idman performanslarına göre verecek. Ancak Mustafa Akbaş ile Bero'nun formaya yakın isimler olduğu öğrenilirken, Medjani de tercih edilebilir. Bu konuda son karar antrenmanlarda verilecek.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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