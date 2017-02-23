Konya için seferberlik

Yönetim, Konyaspor kulübünün seyircisiz oynama cezasını avantaja çevirerek deplasmanda yapılacak olan maçı dolu tribünler önünde oynamayı amaçlıyor. Medical Park Arena'daki Alanya sınavına 11 bin 500 taraftarın cezalı olmasına rağmen 21 bin taraftarın gelmesinden oldukça etkilenen yönetimin, Konya karşılaşması için de çevre illerden otobüs seferleri organize etmesi ve İstanbul'dan uçak ayarlaması bekleniyor.