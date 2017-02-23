 Hocasına teşekkür etti – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Hocasına teşekkür etti

    Hocasına teşekkür etti
    , Aytemiz Alanyaspor mücadelesinden önce kendisi için "Çalışkan, emek harcayan, arkadaşlarını pozitif anlamda motive eden bir oyuncu" diyen 'a teşekkür etti. 31 yaşındaki Senegalli forvetin, hocası ile özel bir görüşme yaptığı ve bu sözleri için teşekkür ettiği dile getirildi.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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