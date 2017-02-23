Hocasına teşekkür etti
N'Doye, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinden önce kendisi için "Çalışkan, emek harcayan, arkadaşlarını pozitif anlamda motive eden bir oyuncu" diyen Ersun Yanal'a teşekkür etti. 31 yaşındaki Senegalli forvetin, hocası ile özel bir görüşme yaptığı ve bu sözleri için teşekkür ettiği dile getirildi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:33
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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