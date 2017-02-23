 Gol ve asisti yok – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Gol ve asisti yok

    Gol ve asisti yok
    Devre arasında 'a kiralanan Muhammet Demir 4 maçta oynadı ancak gol veya asist üretemedi. 25 yaşındaki forvet, bordo-mavili forma ile 25 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı. Muhammet'in Trabzon ile sözleşmesi 2019'da bitecek.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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