Ekici gerçekleri
Trabzonspor'da kadro dışı olan Mehmet Ekici ile ilgili dün "Kulüp taşıtmatik kartını da iptal etti.
Benzin almak isterken şok oldu" şeklinde haberler ortaya atıldı. Konu ile ilgili Trabzonspor yönetiminden bilgi aldık ve durumun öyle olmadığını öğrendik. Mehmet Ekici'nin Lukoil firması ile kişisel bir anlaşmasının olduğu ve bu anlaşmanın süresinin bittiği için firmanın bedava benzin vermeyi kestiği belirtildi. Yani Trabzonspor yönetimi değil, Lukoil benzin vermeyi kesmiş.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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