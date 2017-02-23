 Ekici gerçekleri – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Ekici gerçekleri

    Ekici gerçekleri

    'da kadro dışı olan ile ilgili dün "Kulüp taşıtmatik kartını da iptal etti.

    Benzin almak isterken şok oldu" şeklinde haberler ortaya atıldı. Konu ile ilgili yönetiminden bilgi aldık ve durumun öyle olmadığını öğrendik. 'nin firması ile kişisel bir anlaşmasının olduğu ve bu anlaşmanın süresinin bittiği için firmanın bedava benzin vermeyi kestiği belirtildi. Yani Trabzonspor yönetimi değil, Lukoil benzin vermeyi kesmiş.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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