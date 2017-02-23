Dev adımlar attık
Olcay: Takım olma yolunda önemli yol kat ettik. Her geçen gün daha iyi oluyoruz.
Ara transfer döneminde gelen ve performansı ile alkış alan Olcay Şahan, her geçen hafta daha iyi olduklarının altını çizdi. Alanyaspor karşısında önemli fırsatlar harcadıklarını hatırlatan Olcay, "Farklı kazanabileceğimiz maçtan 1 puanla ayrıldık. Ancak her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz ve takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz" diye konuş- tu. 29 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: "Trabzonspor'da kendimi buldum. Öz güvenim geri geldi. Her geçen hafta daha iyi oynayıp takıma daha çok katkı yapmak istiyorum. En büyük amacım bu."
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:19
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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