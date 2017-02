Dev adımlar attık

Ara transfer döneminde gelen ve performansı ile alkış alan Olcay Şahan , her geçen hafta daha iyi olduklarının altını çizdi. Alanyaspor karşısında önemli fırsatlar harcadıklarını hatırlatan Olcay, "Farklı kazanabileceğimiz maçtan 1 puanla ayrıldık. Ancak her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz ve takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz" diye konuş- tu. 29 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: " Trabzonspor 'da kendimi buldum. Öz güvenim geri geldi. Her geçen hafta daha iyi oynayıp takıma daha çok katkı yapmak istiyorum. En büyük amacım bu."