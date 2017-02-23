 Dev adımlar attık – Fotomaç – 23 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Dev adımlar attık

    Dev adımlar attık

    Olcay: Takım olma yolunda önemli yol kat ettik. Her geçen gün daha iyi oluyoruz.

    Ara transfer döneminde gelen ve performansı ile alkış alan , her geçen hafta daha iyi olduklarının altını çizdi. Alanyaspor karşısında önemli fırsatlar harcadıklarını hatırlatan Olcay, "Farklı kazanabileceğimiz maçtan 1 puanla ayrıldık. Ancak her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz ve takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz" diye konuş- tu. 29 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: "'da kendimi buldum. Öz güvenim geri geldi. Her geçen hafta daha iyi oynayıp takıma daha çok katkı yapmak istiyorum. En büyük amacım bu."
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dev adımlar attık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.