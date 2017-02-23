 Dersimizi aldık – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Dersimizi aldık

    Dersimizi aldık

    Alanyaspor maçında kaçan gollerin rüyalarına girdiğini belirten , “Dersimizi aldık ve daha güçlendik. Artık çok daha dikkatli davranacağız” dedi.

    Fırtına'nın tecrübeli stoperi , Alanyaspor maçında kaçan gollerin rüyalarına girdiğini belirterek, "Dersimizi aldık ve daha güçlendik. Şimdi daha dikkatli olacağız" dedi. Uğur, Durica'nın yaşadığı sakatlığa çok üzüldüğünü belirterek, "Takımımız için çok önemli bir oyuncu olmasının yanı sıra çok önemli bir karakter. Umarım en kısa zamanda aramıza döner. Onun yokluğunda biz görevimizi en iyi şekilde yapacağız. İkinci yarıda yakaladığımız çıkışı devam ettirmek boynumuzun borcudur" dedi.

    HEDEFİMİZDE KONYA VAR
    Demirok, Alanyaspor maçında kazanmaya fazlasıyla yakın olan tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Gerçekten kazanmayı çok istedik. Bunun için mücadele ettik ama başaramadık. Şu an hedefimizde Konyaspor var. Biz hedeflerimize maç maç bakıyoruz ve bu doğrultuda da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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