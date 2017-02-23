Dersimizi aldık
Alanyaspor maçında kaçan gollerin rüyalarına girdiğini belirten Uğur Demirok, “Dersimizi aldık ve daha güçlendik. Artık çok daha dikkatli davranacağız” dedi.
Fırtına'nın tecrübeli stoperi Uğur Demirok, Alanyaspor maçında kaçan gollerin rüyalarına girdiğini belirterek, "Dersimizi aldık ve daha güçlendik. Şimdi daha dikkatli olacağız" dedi. Uğur, Durica'nın yaşadığı sakatlığa çok üzüldüğünü belirterek, "Takımımız için çok önemli bir oyuncu olmasının yanı sıra çok önemli bir karakter. Umarım en kısa zamanda aramıza döner. Onun yokluğunda biz görevimizi en iyi şekilde yapacağız. İkinci yarıda yakaladığımız çıkışı devam ettirmek boynumuzun borcudur" dedi.
HEDEFİMİZDE KONYA VAR
Demirok, Alanyaspor maçında kazanmaya fazlasıyla yakın olan tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Gerçekten kazanmayı çok istedik. Bunun için mücadele ettik ama başaramadık. Şu an hedefimizde Konyaspor var. Biz hedeflerimize maç maç bakıyoruz ve bu doğrultuda da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
HEDEFİMİZDE KONYA VAR
Demirok, Alanyaspor maçında kazanmaya fazlasıyla yakın olan tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Gerçekten kazanmayı çok istedik. Bunun için mücadele ettik ama başaramadık. Şu an hedefimizde Konyaspor var. Biz hedeflerimize maç maç bakıyoruz ve bu doğrultuda da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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