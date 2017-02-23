Bizi gelecek yıl görün
17. haftada 2-1 kazandıkları Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 6 resmi müsabakada gol yemeyen Trabzonspor'un kalecisi Onur Kıvrak, "Bizi asıl gelecek yıl görün" dedi. Milli eldiven, "Bu sezon takımda taşlar yerli yerine oturuyor. Gelecek yıl ise tek hedef şampiyonluk" ifadesini kullandı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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