 Bizi gelecek yıl görün – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Bizi gelecek yıl görün

    Bizi gelecek yıl görün
    17. haftada 2-1 kazandıkları Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 6 resmi müsabakada gol yemeyen 'un kalecisi , "Bizi asıl gelecek yıl görün" dedi. Milli eldiven, "Bu sezon takımda taşlar yerli yerine oturuyor. Gelecek yıl ise tek hedef şampiyonluk" ifadesini kullandı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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