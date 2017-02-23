Bero iddialı
Sakatlığı nedeniyle 60 günlük aranın ardından Alanyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya sürülen Matus Bero, maç eksiğini gidermek için çok çalışıyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sakatlık sonrası formamı geri almak ve bir daha çıkarmamak istiyorum" dedi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:31
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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