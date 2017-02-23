 Bero iddialı – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Bero iddialı

    Bero iddialı
    Sakatlığı nedeniyle 60 günlük aranın ardından Alanyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya sürülen Matus Bero, maç eksiğini gidermek için çok çalışıyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sakatlık sonrası formamı geri almak ve bir daha çıkarmamak istiyorum" dedi.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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