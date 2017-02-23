5 oyuncu için alarm
Karadeniz ekibinde, Konya maçı öncesi sarı kart alarmı...
Bordo-mavili futbolcular Onur, Aytaç Kara, Uğur Demirok, N'Doye ve Rodallega sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Konyaspor maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Karabük karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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