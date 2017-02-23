 5 oyuncu için alarm – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    5 oyuncu için alarm

    5 oyuncu için alarm

    Karadeniz ekibinde, Konya maçı öncesi sarı kart alarmı...

    Bordo-mavili futbolcular Onur, Aytaç Kara, Uğur Demirok, N'Doye ve Rodallega sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Konyaspor maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Karabük karşılaşmasında forma giyemeyecek.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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