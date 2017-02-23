2017’de 6’ncı sıraya çıktı

2017 yılında Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de ise 5 maça çıkan Trabzonspor, 2 beraberlik ve 5 galibiyet elde etti, yenilgi yüzü görmedi. Ligin ilk yarısını 18 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Fırtına, ikinci yarıda topladığı 13 puanla 6'ncı sıraya yükseldi. Trabzonspor ayrıca 2017 yılında oynadığı 7 maçta 9 gol attı, 1 gol yedi.