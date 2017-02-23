2017’de 6’ncı sıraya çıktı
2017 yılında Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de ise 5 maça çıkan Trabzonspor, 2 beraberlik ve 5 galibiyet elde etti, yenilgi yüzü görmedi. Ligin ilk yarısını 18 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Fırtına, ikinci yarıda topladığı 13 puanla 6'ncı sıraya yükseldi. Trabzonspor ayrıca 2017 yılında oynadığı 7 maçta 9 gol attı, 1 gol yedi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
2017’de 6’ncı sıraya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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