 Yılın stadına aday gösterildi – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Yılın stadına aday gösterildi

    Yılın stadına aday gösterildi

    Yeni statlar arasından en iyi beşin seçileceği 'Yılın Stadı' yarışması başladı.

    2016'da hizmete giren 29 stadyumun yarıştığı ve stadiumdb. com tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen yarışmada Türkiye'den de bu yıl hizmete girmiş 4 stadyum yer alıyor. 'Stadium of the Year 2016' ismiyle düzenlenen yarışmada Türkiye'den; Trabzonspor'un yeni yuvası , Yeni Eskişehir Stadyumu, Beşiktaş Vodafone Arena ve Sivas Arena olmak üzere 4 stat yer alıyor. Yarışma 4 Mart 2017 gece yarısına kadar devam edecek ve her okuyucu 29 stat arasından 5 stat tercih edebilecek. Yarışmada şu ülkelerden statlar bulunuyor: "Belçika, Avusturya, Rusya (2 stat), İngiltere (2 stat), Gana, Almanya (3 stat), Türkiye (4 stat) İtalya, Çek Cumhuriyeti, Uruguay, Portekiz, Meksika, ABD (2 stat), Irak, Kanada, Fransa, Kamerun, Polonya, Endonezya, Kuzey İrlanda, Çin."
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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