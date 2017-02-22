Trabzonspor'da forvet kabusu

Ligin 21. haftası sonunda 20 golü bulunan bordo-mavili takımda santrforlar 8. haftadaki Galatasaray maçında Dame N'Doye'un attığı tek gol ile skora katkı yaparken 13 haftadır gol kaydedemiyor.

Ara transfer döneminde Muhammet Demir, Hyun-Jun Suk ve Ramil Sheidav ile yollarını ayıran bordo-mavili takım, Senegalli futbolcusu N'Doye ve ara transferde Akhisar Belediyespor'dan transfer ettiği Hugo Rodallega'yı santrfor mevkisinde görevlendiriyor.

N'Doye tek gol ile takıma katkı sağlarken ara transferde geldikten sonra Gaziantepspor maçında son 24, Osmanlıspor maçında 5 dakika oyuna dahil olan Rodallega, Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika forma giymesine karşın net gol pozisyonlarını değerlendiremeyerek santrforların gol kabusunu sonlandıramadı.

- İkinci yarıda savunmadan 3 gol

Trabzonspor'da ligin ikinci yarısında savunma oyuncuları 3 gol kaydederken forvet oyuncuları gol atma başarısı gösteremedi.

Stoper mevkisinde görev yapan Uğur Demirok 2-1 kazanılan Bursaspor maçı ile 4-0'lık Gaziantepspor maçında olmak üzere ligin ikinci bölümünde 2 gol kaydetti.

Arjantinli savunma oyuncusu Emmaneul Mas ise Trabzonspor'un deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta takımının galibiyet golünü attı.

- N'Doye 16 maçta forma giydi

Trabzonspor'da santrforlar içerisinde tek gol atan futbolcu olan N'Doye, bu sezon ligde 16 maçta 1171 dakika sahada kaldı.

N'Doye bu maçlarda 1 gol, 2 asistle oynarken, ligin 8. haftasındaki Galatasaray maçının ardından 13 haftadır da gol atamıyor.

- Gidenler gol atamadı

Sezon başında Portekiz'in Porto Kulübünden kiralanan Suk, Süper Lig'de golle tanışamadan ara transferde Karadeniz ekibine veda etti.

Suk, lig ve kupada forma giydiği 17 maçta 906 dakika sahada kalırken sadece 1 gol attı. Güney Koreli oyuncu tek golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Serhat Ardahanspor ile oynanan ve bordo-mavililerin 6-0 kazandığı karşılaşmada kaydetti.

Trabzonspor'un geçen sezonun ara transfer döneminde Gaziantepspor'dan renklerine bağladığı Muhammet Demir ise Süper Lig'in ilk bölümünde gol sevinci yaşayamadı, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak eski takımına kiralandı.

Bordo-mavili takım formasıyla ligdeki son golünü geçen sezonun 32. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kaydeden Muhammet Demir, 8 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından fileleri sarsmayı başaramadı. Muhammet Demir, bu sezon 9 lig maçında 424 dakika sahada kalmasına karşın beklenen katkıyı yapamayarak takımdan ayrıldı.

Karadeniz ekibinde, Azerbaycan asıllı Rus forvet oyuncusu Ramil Sheidaev de bu sezon sadece 1 maçta 11 dakika forma giyerken Slovakya'nın Zilina takımına gönderildi.