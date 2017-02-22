''Taraftara minnettarız''
“11 bin 500 taraftarımız cezalı olsa da stadın büyük bölümü doldu. Onlara hediye verememek üzücü”
DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREK
Usta, cezalı 11 bin 500 taraftara rağmen Medical Park Arena'nın çok büyük bir bölümünü dolduran taraftarlara teşekkür ederek, "Onlara galibiyet armağan etmek isterdik. Hele ki üstteki takımların puan kaybettiği anda bu daha da güzel olurdu ama başaramadık. Kendilerine minnettarız ve onların yüzünü güldürmek için daha çok çalışacağız" dedi.
DERBİLERİ DE SOLLADI
11 bin 500 taraftarın cezalı olmasına rağmen Alanyaspor maçında Trabzonspor'u 21 bin taraftar tribünden destekledi. Bordomavililer, Avni Aker Stadı'nda Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı son yıllarda oynadığı müsabakalarda bu rakamı yakalayamamıştı.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
''Taraftara minnettarız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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