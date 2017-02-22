 ''Taraftara minnettarız'' – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Taraftara minnettarız''

    ''Taraftara minnettarız''

    “11 bin 500 taraftarımız cezalı olsa da stadın büyük bölümü doldu. Onlara hediye verememek üzücü”

    Başkan , Alanyaspor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yöneticilerin tamamıyla toplantı yaptı ve önemli kararlar alındı. Toplantıda, yöneticilerin kulübe kalıcı gelir getirme noktasında elini taşın altına sokmasında mutabakat sağlandı. Başkan, daha sonra izlediği Alanyaspor maçında ise büyük üzüntü yaşadı. Kaçan gollerde hop oturup hop kalkan Usta, maç sonunda arkadaşlarına üzüntüsünü dile getirdi.

    DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREK
    Usta, cezalı 11 bin 500 taraftara rağmen Medical Park Arena'nın çok büyük bir bölümünü dolduran taraftarlara teşekkür ederek, "Onlara galibiyet armağan etmek isterdik. Hele ki üstteki takımların puan kaybettiği anda bu daha da güzel olurdu ama başaramadık. Kendilerine minnettarız ve onların yüzünü güldürmek için daha çok çalışacağız" dedi.

    DERBİLERİ DE SOLLADI
    11 bin 500 taraftarın cezalı olmasına rağmen Alanyaspor maçında Trabzonspor'u 21 bin taraftar tribünden destekledi. Bordomavililer, Avni Aker Stadı'nda Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı son yıllarda oynadığı müsabakalarda bu rakamı yakalayamamıştı.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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